Kroatiens Nationaltrainer Ante Cacic steht laut Medienberichten vor dem Aus. Nach Angaben der größten kroatischen Zeitung "Vecernji List" soll der Verband noch am Samstag die sofortige Trennung von dem 64-Jährige bekanntgeben. Nach dem 1:1 gegen Finnland am Freitag in Rijeka ist die Qualifikation für die WM 2018 in Russland in Gefahr. Eine offizielle Reaktion des Verbandes lag zunächst nicht vor. Als mögliche Nachfolger werden Zdravko Dalic, Branko Ivankovic und Robert Prosinecki in den Medien gehandelt. Am Montag muss Kroatien bei der punktgleichen Ukraine in Kiew antreten.