Bundestrainer Joachim Löw will nach der perfekten WM-Qualifikation im abschließenden Ausscheidungsspiel am Sonntag (20:45 Uhr) in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan "den ein oder anderen Wechsel" vornehmen und plant Umstellungen in allen Mannschaftsteilen. "Bernd Leno wird im Tor stehen, des Weiteren wird Emre Can im defensiven Mittelfeld beginnen, und ich plane auch, Leroy Sane von Anfang an eine Chance zu geben", sagte Löw am Samstag im Teamhotel der DFB-Elf in Mainz. Außerdem werde Leon Goretzka wie in Belfast beim 3:1 gegen Nordirland in der Startformation stehen.