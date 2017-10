Die deutschen U17-Fußballer sind mit einem knappen Sieg in die WM in Indien gestartet. Die Auswahl von Christian Wück bezwang in Goa Costa Rica mit 2:1 (1:0). Noah Awuku von Holstein Kiel erzielte das Siegtor (89.). Weitere Vorrundengegner sind Iran und Guinea. Stürmer Jann-Fiete Arp, der am vergangenen Wochenende sein Debüt in der Bundesliga für den HSV gefeiert hatte, erzielte die verdiente Führung (21.). Anschließend vergab die offensiv überzeugende DFB-Elf zahlreiche Chancen, nach einer Unaufmerksamkeit in der deutschen Defensive glich Andres Gomez in der zweiten Halbzeit für Costa Rica aus.