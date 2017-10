Elisabeth Seitz hat bei der Turn-WM ihre erste WM-Medaille knapp verpasst. Die 23-jährige Stuttgarterin turnte am ersten Finaltag in Montreal mit 14,766 Punkten auf Platz fünf an ihrem Spezialgerät Stufenbarren. Vor 10.000 Zuschauern im ausverkauften Olympic Stadium ging der Titel mit 15,166 Punkten an die Chinesin Fan Yilin. Seinen dritten WM-Titel am Boden holte sich der Japaner Kenzo Shirai. Olympiasieger Max Whitlock aus Großbritannien unterstrich am Pauschenpferd seine Vormachtstellung. Beim Sprung der Frauen wiederholte die Russin Maria Paseka ihren WM-Erfolg von 2015.