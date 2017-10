Italiens Fußball-Idol Andrea Pirlo hat das Ende seiner aktiven Laufbahn angekündigt. Wie der 38-Jährige der "Gazzetta dello Sport" mitteilte, werde er seine Karriere nach Auslaufen seines Vertrages beim New York City FC in der nordamerikanischen Profiliga MLS im Dezember beenden. Der Weltmeister von 2006 war 2015 von Juventus Turin in die USA gewechselt. "Es ist nicht so, dass man einfach bis 50 weitermachen kann. Ich werde etwas anderes machen", so Pirlo. In der laufenden Saison absolvierte der Mittelfeld-Regisseur wegen einer Knieblessur bisher nur 15 von 32 Partien.