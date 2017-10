Dzsenifer Maroszan, Kapitänin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, hat im Ligaspiel von Champions-League- Sieger Olympique Lyon am Sonntag gegen Girondins Bordeaux (2:0) einen Jochbeinbruch erlitten und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das teilte die 25-Jährige auf ihrer Facebook-Seite mit. Ihr Einsatz in den Heimspielen der DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation am 20. und 24.Oktober gegen Island (in Wiesbaden) und die Färöer (in Großaspach) erscheint damit unwahrscheinlich.