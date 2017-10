Der spanische Radstar Alejandro Valverde verzichtet im kommenden Jahr auf einen Start bei der Tour de France. Er werde sich auf den Giro d'Italia und die Vuelta konzentrieren, kündigte der 37-Jährige an. Schließlich habe sein Rennstall auch ohne ihn ein starkes Aufgebot. So hat das Movistar-Team neben Kapitän Nairo Quintana in der nächsten Saison in Neuzugang Mikel Landa (Spanien) einen weiteren Rundfahrtspezialisten in seinen Reihen. Valverde war in diesem Jahr beim Tour- Auftakt in Düsseldorf gestürzt und hatte einen Bruch der Kniescheibe erlitten.