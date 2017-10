Die Houston Astros und die Los Angeles Dodgers stehen im Play-off-Halbfinale der Baseball-Profiliga MLB. Die Astros gewannen in der Division Series gegen die Boston Red Sox mit 5:4 und das Duell mit 3:1. Die Dodgers siegten auch im dritten Aufeinandertreffen mit den Arizona Diamondbacks souverän (7:3). In der Championship Series trifft Houston in der American League entweder auf die Cleveland Indians oder die New York Yankees. Rekordmeister New York erzwang mit 7:3 das fünfte Spiel. Die Dodgers bekommen es in der National League entweder mit den Chicago Cubs oder den Washington Nationals zu tun.