Die Tour de France kehrt 2018 offenbar nach Alpe d'Huez zurück. Nach Berichten lokaler Medien in Frankreich wird Veranstalter ASO den legendären Anstieg ins Alpen-Mekka mit seinen 21 berüchtigten Kehren etwa zur Hälfte der 105. Auflage der Großen Schleife ins Rennen aufnehmen. Zuletzt war die Tour 2015 in Alpe d'Huez zu Gast. Die Entscheidung über den Gesamterfolg fällt nach Informationen der Zeitung "Le Dauphine Libere" erstmals seit 2014 in den Pyrenäen, die im kommenden Jahr nach den Alpen in Angriff genommen werden sollen. Offiziell wird der Kurs am 17.Oktober in Paris präsentiert.