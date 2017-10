Handball-Bundestrainer Christian Prokop verzichtet in den beiden Testspielen gegen Spanien am 28.Oktober in Magdeburg sowie am 29. Oktober in Berlin auf die beiden Europameister Rune Dahmke und Tobias Reichmann. Der Linksaußen des THW Kiel und der rechte Flügelspieler der MT Melsungen fehlen im Aufgebot mit 18 Spielern,das Prokop bekannt gab. Für Dahmke rückt Yves Kunkel vom SC DHfK Leipzig in den Kader. "Wir haben hinter Kapitän Uwe Gensheimer sehr viele, sehr gute Linksaußen", sagte Prokop. Anstelle von Reichmann nominierte der Bundestrainer Tim Hornke vom TBV Lemgo.