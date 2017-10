Die Serie der deutschen Junioren in der U21-EM-Qualifikation ist gerissen. Das Team von Stefan Kuntz verlor in Drammen mit 1:3 (1:1) gegen Norwegen. Deutsche U21-Teams hatten zuvor in den Ausscheidungsspielen 16 Siege in Serie gefeiert. Darüber hinaus war es die erste Niederlage nach über sieben Jahren: Zuletzt hatte Deutschland am 11.August 2010 mit 1:4 in Island verloren. Deutschland ging zwar durch Cedric Teuchert (31.Minute) in Führung. Doch Morten Thorsby mit zwei Toren (45. und 71. Minute) sowie Martin Ödegaard (56.) drehten das Spiel und sorgten für den ersten Sieg Norwegens in dieser Quali.