Dank eines überragenden Lionel Messi hat Argentinien die Qualifikation für die Fußball-WM 2018 in Russland geschafft. Beim 3:1 in Ecuador erzielte der Star vom FC Barcelona nach frühem Rückstand alle drei Tore (11.,19.,61.). Neben dem schon qualifizierten Brasilien löste zudem Uruguay als Zweiter vor Argentinien das WM-Ticket. Brasilien schlug Chile mit 3:0, das damit nicht in Russland dabei ist. Das vierte WM-Ticket löste Kolumbien dank eines Tors von James Rodriguez vom FC Bayern beim 1:1 in Peru. Die Peruaner schafften es als Fünfter in die Play- offs gegen Neuseeland.