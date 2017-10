Drei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig (Samstag 18:30 Uhr) haben BVB-Fans zum erneuten Protest gegen Leipzig aufgerufen. Das Bündnis Südtribüne Dortmund will mit einem Protestmarsch klarmachen, dass "alles, woraus unser Sport seine Faszination zieht, von "RasenBallsport" mit Füßen getreten wird", heißt es in einem Aufruf. Im Februar war es beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Klubs in Dortmund zu gewaltsamen Übergriffen auf RB-Anhänger gekommen. Dieses Mal will die Polizei mit einem Großaufgebot Ausschreitungen verhindern.