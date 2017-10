Das Interesse an Tickets für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang hält sich weiter in Grenzen. Knapp vier Monate vor dem Start des Großevents in Südkorea (9. bis 25.Februar) sind gerade mal 30,3 Prozent der insgesamt 1,07 Millionen Tickets aus dem Vorverkauf an den Fan gebracht. Das berichtet die Zeitung "The Korea Herold". Vor einigen Wochen hatte das Organisationskomitee Versäumnisse beim Marketing eingeräumt und Besserung versprochen. Als ein Grund für die schwache Nachfrage gelten aber auch die militärischen Provokationen durch Nordkoreas Diktator Kim Jong-un.