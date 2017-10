Trotz zweier deutlicher Niederlagen in Folge will der 32 Jahre alte Ex-Weltmeister Marco Huck seine Karriere fortsetzen. "Mit einer Niederlage gegen Usyk will ich nicht aufhören", sagte der Berliner Cruisergewichtler der "Bild"-Zeitung und erwägt einen Wechsel ins Schwergewicht. "Das ist eine Möglichkeit. Nach dem Karriereende von Wladimir Klitschko ist viel Bewegung in der Königsklasse", sagte der Profiboxer. Zuletzt kassierte Huck zum Auftakt der Muhammad-Ali-Trophy am 9.September gegen den Ukrainer Alex Usyk eine krachende Niederlage durch Technischen K.o. in Runde zehn.