Der britische Ironman-Rekordhalter Tim Don ist kurz vor der Weltmeisterschaft auf Hawaii (Samstag, ab 18.30 Uhr live bei zdfsport.de) beim Radtraining verunglückt. Der 39-Jährige wurde am Donnerstag von einem Auto angefahren und erlitt einen Halswirbelbruch. Er müsse aber nicht operiert werden, berichtete er in einem Video bei Instagram aus einem Krankenhaus in Honolulu. Don fällt aber mehrere Wochen aus. Er zählte zur Konkurrenz für Jan Frodeno im Kampf um dessen dritten WM-Titel nacheinander. Don hatte in diesem Jahr in 7:40:23 Stunden eine Ironman-Weltbestzeit aufgestellt.