Ungeachtet der heftigen politischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hat Nordkorea sein Interesse an einer Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang signalisiert. Dies hat Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha bestätigt. Die Thematik soll in der kommenden Woche intensiv besprochen werden, am Montag wird Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees IPC, in Seoul erwartet. Nordkoreanische Athleten bräuchten Wildcards für ihre Teilnahme, da sportliche Qualifikationen nicht erreicht wurden.