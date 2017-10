Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München trifft im Achtelfinale der Champions League auf den Schweizer Titelträger SC Bern. Die Adler Mannheim bekommen es in der ersten K.o.-Runde mit dem 13-maligen schwedischen Champion Brynäs IF zu tun, wie die Auslosung in Helsinki ergab. Die Hinspiele werden am 31.Oktober und 1.November ausgetragen, die Rückspiele finden am 7.November statt. Die beiden verbliebenen DEL-Vertreter hatten die Vorrunde jeweils als Sieger abgeschlossen. Die Grizzlys Wolfsburg sind bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.