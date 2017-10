Bayern München muss im Comeback-Spiel von Trainer Jupp Heynckes am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg auf Arturo Vidal verzichten. Der Chilene habe nach seiner Muskelverhärtung zwar im Ausdauerbereich gearbeitet, "das war positiv, aber ich bin ein Trainer, der kein Risiko eingeht. Dafür ist er ein zu wichtiger Spieler", sagte Heynckes. Der 72-Jährige will nach "sehr arbeitsreichen Woche" vor allem an der Kompaktheit seiner Mannschaft arbeiten. "In den letzten drei Spielen haben wir sieben Gegentore bekommen - das haben wir in der Triple-Saison in einer Halbserie bekommen", so Heynckes.