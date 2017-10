Der Neuseeländer Brendon Hartley besetzt beim Formel-1-Rennen in Austin das zweite Cockpit des Rennstalls Toro Rosso. Der 27-Jährige ersetzt den Franzosen Pierre Gasly, der beim Super-Formula-Finale in Suzuka an den Start gehen soll. Dort hat Gasly als Zweitplatzierter in der Gesamtwertung noch Titelchancen. Neben Hartley wird der Russe Daniil Kwjat für Toro Rosso in Austin starten.