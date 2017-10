Weltmeister Lukas Podolski bleibt mit seinem Klub Vissel Kobe in der japanischen Meisterschaft in der Erfolgsspur. Durch ein 1:1 (1:1) bei Ex-Meister Urawa Red Diamonds blieb Kobe in der J-League zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Die Gäste gingen bereits in der vierten Minute durch Keijiro Ogawa in Führung, eine Viertelstunde später traf Shinya Yajima für Urawa zum Ausgleich. Kobe belegt nach 29 Spieltagen Platz neun.