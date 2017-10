Paris St.Germain hat seinen achten Sieg eingefahren. Der Tabellenführer gewann am 9.Spieltag mit Nationalspieler Julian Draxler in der Startelf bei FCO Dijon etwas glücklich 2:1 (0:0). Draxler leitete das Pariser Führungstor mit einem Pass auf Neymar ein, dessen Schuss Dijons Torwart Baptiste Reynet nach vorne abprallen ließ. Thomas Meunier (71.) versenkte den Ball. Kurz vor Schluss gelang Dijon durch Benjamin Jeannot (87.) der überraschende Ausgleich. Er traf per Volleyabnahme aus rund 25 Metern. Meunier (90.+2) gelang in der Nachspielzeit mit einer Kopie seines ersten Treffers das 2:1 für PSG.