Werder Bremen peilt gegen Borussia Mönchengladbach (18 Uhr) die ersten drei Punkte in dieser Saison an. Bremen blieb bisher ohne Sieg und rutschte auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Bei einer weiteren Niederlage gegen die Borussia dürfte auch der Druck auf Werder-Trainer Alexander Nouri steigen. Der VfL Wolfsburg will nach dem überraschenden 2:2 in München nun in Leverkusen (15:30 Uhr) das nächste Top-Team auswärts ärgern. Allerdings muss Trainer Martin Schmidt wohl weiterhin ohne Mario Gomez auskommen. Nach überstandener Sprunggelenksverletzung ist ein Einsatz für den Torjäger noch zu früh.