Den Houston Astros fehlen nur noch zwei Siege zum Einzug in die World Series der Major League Baseball. Die Texaner gewannen auch das zweite Aufeinandertreffen mit den New York Yankees mit 2:1 und bauten ihre Führung in der Halbfinalserie auf 2:0 aus. In ihrer Klubgeschichte haben die Astros bislang nur im Jahr 2005 die World Series erreicht, waren damals gegen die Chicago White Sox allerdings chancenlos (0:4). Im zweiten Halbfinale gingen die Los Angeles Dodgers durch das 5:2 gegen Titelverteidiger Chicago Cubs mit 1:0 in Führung. Auch das zweite Spiel der Serie findet in Los Angeles statt.