Der Siegeszug des VfL Wolfsburg in der Frauenfußball-Bundesliga ist beendet. Der Meister und Pokalsieger kam am fünften Spieltag nur zu einem 2:2 (1:1) gegen den 1.FFC Turbine Potsdam. Anna Blässe und Pernille Harder waren vor mehr als 2000 Zuschauern für den VfL erfolgreich. Die Ausgleichstreffer durch Tabea Kemme zum 1:1 und zum 2:2 waren am Sonntag die ersten Gegentore der Wolfsburgerinnen in dieser Saison. Der SC Freiburg bleibt nach dem 4:1 (1:0) gegen Werder Bremen ebenfalls ungeschlagen und ist hinter Wolfsburg mit gleichfalls 13 Zählern Zweiter.