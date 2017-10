Werder Bremen bleibt in der Bundesliga auch nach dem achten Spieltag sieglos. Die Norddeutschen unterlagen daheim mit 0:2 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach und sind mit vier Punkten weiter Tabellenvorletzter. Die Gäste waren so von Beginn an stark feldüberlegen. Jegliche Umschalt-Versuche der Bremer scheiterten so an der Überzahl der Rheinländer im Mittelfeld. Als die Borussia nach knapp einer halben Stunde das Tempo anzog, wurde der Unterschied eklatant. Die Gladbacher Offensive blieb stets gefährlich. Allein Hazard hätte das Spiel einige Male vorzeitig entscheiden können.