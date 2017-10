Deutschland bleibt im Weltfußball das Nonplusultra. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw, das in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland mit zehn Siegen in zehn Spielen einen Rekord aufgestellt hat, führt die FIFA- Rangliste weiter unangefochten an. Der Weltmeister führt die Liste mit 1631 Punkten vor Brasilien (1619) und Portugal (1449) an. Argentinien folgt mit 1445 Zählern auf Rang vier. Spanien verbesserte sich um drei Plätze auf Platz acht. Peru, das als Fünfter in Südamerika in den WM-Play-offs gegen Neuseeland steht, rückte als Zehnter erstmals in die Top Ten vor.