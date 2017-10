Deutschlands Fußballerinnen müssen in den WM-Qualifikationsspielen am Freitag (16 Uhr/live im ZDF) in Wiesbaden gegen Island und am Dienstag (16:10 Uhr/ARD) in Großaspach gegen die Färöer auf die Defensivspielerinnen Kristin Demann und Verena Faißt verzichten. Demann leidet an einer Schulterverletzung, ihre Münchner Vereinskollegin Faißt an einer Schambeinentzündung. Bundestrainerin Steffi Jones verzichtete auf eine Nachnominierung und geht die Partien mit 21 Spielerinnen an. Die ersten beiden Spiele der Qualifikation hatte Deutschland gegen Slowenien (6:0) und in Tschechien (1:0) gewonnen.