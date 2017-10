Rafael Nadal gönnt sich im Endspurt der Tennissaison eine Pause. Der Weltranglistenerste aus Spanien verzichtet wegen Knieproblemen auf das ATP-Turnier in Basel. Beim Masters in Paris (ab 30.Oktober) und beim Saisonfinale in London (ab 12.November) will Nadal seinen Vorsprung im Ranking auf seinen Dauerrivalen Roger Federer (Schweiz) verteidigen. Nach dem Turniersieg in Peking und der Finalniederlage beim Masters in Shanghai gegen Federer habe sein Arzt eine Überlastungsreaktion im rechten Knie festgestellt, schrieb Nadal bei Facebook.