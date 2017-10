Mehr als ein Jahr nach den Bombenanschlägen in New York und New Jersey mit mehr als 30 Verletzten ist der Attentäter Ahmad Khan Rahami schuldig gesprochen worden. Er habe mit seinen Sprengsätzen "unsere Art zu Leben" attackiert, teilte Staatsanwalt Joon Kim mit. Rahami habe sich von den Terrorgruppen IS und Al-Kaida inspirieren lassen und "gehofft, so viele unschuldige Menschen wie möglich zu töten und zu verstümmeln". Der 29-Jährige Rahami stammt aus Afghanistan, wuchs aber in New Jersey auf und hat einen US-Pass.