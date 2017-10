Titelverteidiger Chicago Cubs steht in der Major League Baseball (MLB) kurz vor dem Halbfinal-Aus. Der dreimalige Champion verlor sein Heimspiel gegen die Los Angeles Dodgers 1:6, L.A. fehlt damit nur noch ein Sieg zum Einzug in die World Series. Im anderen Halbfinale glichen die New York Yankees durch einen 6:4-Erfolg über die Houston Astros zum 2:2 in der Serie aus. Allein aufgrund der Statistik gelten die Dodgers auch in der vierten Partie am Mittwoch als Favorit: 29 von 36 Teams, die in einer best-of-seven-Serie der MLB mit 3:0 führten, gewannen anschließend auch das vierte Duell.