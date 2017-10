Sechs Spiele, fünf Niederlagen und nur ein Remis: Die Bilanz der deutschen Klubs in der Europa Leagie ist mehr als durchwachsen. Gegen hierzulande weitgehend unbekannte Gegner wollen es Hertha BSC, der 1.FC Köln und 1899 Hoffenheim am Donnerstag nun besser machen. Am ehesten etwas anfangen kann der deutsche Fan wohl mit dem Klub BATE Borissow, der um 19 Uhr die Kölner empfängt und in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Champions League dabei war. Die Berliner spielen zeitgleich in der Ukraine bei Sorja Luhansk, Hoffenheim empfängt um 21:05 Uhr den türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir.