Der deutsche Frauen-Vierer ist spektakulär in die Bahnrad-Europameisterschaften in Berlin gestartet. Das Quartett Charlotte Becker, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Gudrun Stock verbesserte in der 4000-m-Mannschaftsverfolgung mit 4:25,355 Minuten den drei Jahre alten deutschen Rekord um mehr als vier Sekunden und belegte damit in der Qualifikation den dritten Platz. Bei den Männern fuhren Felix Groß, Theo Reinhardt, Domenic Weinstein und Kersten Thiele in 3:59,730 Minuten auf Platz vier. In der Zwischenrunde am Donnerstag trifft das Quartett auf Titelverteidiger Frankreich (3:58,060).