Kurz vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel hat die britische Premierministerin Theresa May eine Geste des guten Willens an die drei Millionen EU-Bürger in ihrem Land gerichtet. EU-Bürger, die schon jetzt rechtmäßig in Großbritannien lebten, könnten auch nach dem EU- Austritt 2019 bleiben, versicherte May in einem Brief auf Facebook. Eine Einigung mit Brüssel ist laut May "in Reichweite". Dabei gehe es auch um eine Garantie für Rentenansprüche. Sie wolle die EU-Bürger in ihrem Land keinesfalls als Faustpfand in den Brexit- Gesprächen benutzen.