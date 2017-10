Tausende Beschäftigte am Bau in Deutschland erhalten von 2018 an einen höheren Mindestlohn. Dies haben die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt und die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde in Frankfurt bestätigt. Demnach steigt der bundesweit geltende Mindestlohn für Ungelernte am Bau zum Beginn 2018 von 11,30 auf 11,75 Euro und ab 1. März 2019 auf 12,20 Euro - ein jährliches Plus von rund 4 Prozent. Der Mindestlohn für Facharbeiter im Westen wächst in zwei Schritten von 14,70 Euro auf 15,20 Euro, in Berlin von 14,55 auf 15,05 Euro, ein Plus von jährlich etwa 1,7 Prozent.