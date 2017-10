Carina Witthöft hat erstmals in ihrer Karriere das Endspiel eines WTA-Turniers erreicht. Die Weltranglisten-73. besiegte beim Hallenturnier in Luxemburg die Französin Pauline Parmentier 7:6 (7:2), 1:6, 6:3 und trifft damit im Finale am Samstag auf Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico. Puig hatte in Runde eins Angelique Kerber geschlagen, die in Luxemburg an Nummer eins gesetzt war. Witthöft, die nach 2:15 Stunden ihren ersten Matchball verwandelte, hatte zuvor nur im vergangenen Februar in Budapest einmal ein Halbfinale erreicht.