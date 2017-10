Die frühere Straßen-Weltmeisterin Lisa Brennauerhat sich bei ihrem Sturz bei der Bahn-EM in Berlin am Donnerstag schwerer verletzt als zunächst angenommen. Bei der 29-Jährigen wurde in weiteren Untersuchungen eine Fraktur im linken Oberarmkopf diagnostiziert. Damit wird Brennauer mindestens sechs Wochen pausieren müssen und verpasst den Weltcup-Auftakt in Pruszkow/Polen (4./5.November). Brennauer war in der Mannschaftsverfolgung im Erstrundenduell mit Großbritannien gestürzt. Danach wurden Verletzungen am Jochbein, Prellungen, Abschürfungen und Verbrennungen festgestellt.