Die Houston Astros haben in der Halbfinalserie der Major League Baseball (MLB) das entscheidende siebte Spiel gegen die New York Yankees erzwungen. Die Astros besiegten den Rekordmeister mit 7:1 und glichen in der Serie zum 3:3 aus. Am Samstagabend fällt in Houston die Entscheidung, wer den Los Angeles Dodgers in die 113.World Series folgt. Der 27-malige Champion aus New York wartet seit seinem letzten Titelgewinn 2009 auf den Einzug in die Finalserie, Houston unterlag bei seiner einzigen Qualifikation 2005 den Chicago White Socks mit 0:4.