Carina Witthöft hat mit dem Sieg beim WTA-Turnier in Luxemburg den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die 22 Jahre alte Hamburgerin gewann ihr erstes Endspiel nach 1:31 Stunden mit 6:3, 7:5 gegen Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico und kassierte für ihren Erfolg 34.677 Euro. Witthöft hatte zuvor nur im vergangenen Februar in Budapest einmal ein Halbfinale erreicht. Durch ihr Abschneiden in Luxemburg gehört sie ab Montag erstmals seit Oktober 2015 wieder zu den besten 60 Spielerinnen der Welt. Puig hatte in Runde eins Angelique Kerber geschlagen, die in Luxemburg an eins gesetzt war.