Würzburg hat am 6.Spieltag der Basketball-Bundesliga die erste Niederlage der Saison kassiert und die Tabellenführung an Berlin verloren. Die Franken unterlagen bei Braunschweig 71:73 (34:34), während sich Berlin beim 95:61 (41:36) gegen Aufsteiger Erfurt keine Blöße gab. Der frühere Serienmeister aus der Hauptstadt liegt mit 12:2 vor Würzburg (10:2) an der Spitze. Bamberg unterlag in Ludwigsburg 74:91 und hat bereits zwei Niederlagen auf dem Konto. Jena verpasste in Göttingen mit 60:86 den dritten Saisonsieg in Serie. Bonn verlor zuhause egen den Mitteldeutschen BC 84:91 (49:43).