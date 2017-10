Bayern München bangt vor den Duellen mit RB Leipzig um den Einsatz von Thomas Müller. Der 28-Jährige erlitt in der Partie beim Hamburger SV (1:0) eine Verletzung im Oberschenkel und musste rund zehn Minuten nach seiner Einwechslung wieder den Platz verlassen (55.). "Ich habe Probleme am Oberschenkel hinten rechts", sagte Müller. Eine Diagnose wird am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung erwartet. "Das wäre nicht gut, wenn Thomas jetzt ausfällt", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Am Mittwoch steht das Zweitrundenduell im DFB-Pokal in Leipzig an, am Bundesliga- Samstag ist RB zu Gast in München.