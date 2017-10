Maximilian Kleber hat bei seinem Debüt in der Basketball-Profiliga NBA eine Enttäuschung erlebt. In seinem ersten Einsatz für die Dallas Mavericks erlitt der Neuling an der Seite von Superstar Dirk Nowitzki eine 91:107-Niederlage bei den Houston Rockets. Der frühere Meister Dallas ist damit auch nach drei Saisonspielen sieglos. Kleber, wie Nowitzki in Würzburg geboren, kam in zwölf Minuten Einsatzzeit auf fünf Punkte. Nowitzki (39) musste sich in 17 Minuten mit enttäuschenden zwei Punkten und fünf Rebounds begnügen. Beste Werfer der Gäste waren Yogi Ferrell und J.J. Barea (je 19).