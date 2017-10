Die deutschen U17-Fußballer haben trotz einer starken Leistung den Sprung ins WM-Halbfinale in Indien verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Wück unterlag Brasilien trotz einer 1:0-Führung mit 1:2. Die DFB-Elf zeigte vor 66.600 Zuschauern in Kolkata in der ersten Halbzeit eine tolle Leistung, gab das Spiel aber noch aus der Hand. Kapitän Jann-Fiete Arp brachte die deutsche Auswahl per Elfmeter in Führung (21.Minute), die Südamerikaner drehten dann in nur sechs Minuten durch zwei Traumtore von Weverson (71.) und Paulinho (77.) die Partie und treffen im Halbfinale am Mittwoch auf England.