Dank eines überragenden Sami Khedira ist Juventus Turin wieder näher an das Spitzenduo in der Serie A herangerückt. Beim 6:2 (2:1)-Erfolg des Rekordmeisters bei Udinese Calcio traf Khedira drei Mal. Juve liegt nun noch drei Punkte hinter dem SSC Neapel und einen hinter Inter Mailand. Neapel und Inter hatten sich am Samstag 0:0 getrennt. Juve war nach Gelb-Rot gegen Mario Mandzukic ab der 26.Minute sogar in Unterzahl. Khedira traf per Kopf zur 2:1- Führung in der 20.Minute. Mit einem Volleyschuss erzielte Khedira das 4:2 (59.) und markierte in der 87.Minute auch das 5:2 in der turbulenten Partie.