Ohne den verletzten Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS eine Auswärtsniederlage kassiert. Im letzten Spiel der regulären Saison unterlag das Team gegen Houston Dynamo mit 0:3 (0:1). In der Tabelle belegt Chicago trotz der Niederlage am Ende den dritten Platz in der Eastern Conference. Houston verbessert sich auf Platz vier im Westen. In der ersten Runde der MLS-Cup-Playoffs trifft Chicago auf die New York Red Bulls. Das K.o.-Spiel findet am 25. oder 26.Oktober im heimischen Toyota Park statt.