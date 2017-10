Trainer Peter Bosz von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund will im Pokal-Spiel beim Drittliga-Zweiten 1.FC Magdeburg am Dienstag keine Experimente eingehen und sich auch von der jüngsten Schwächephase nicht irritieren lassen. "Wir werden am Spielstil nichts ändern", kündigte Bosz am Montag an und schloss auch eine Verschnaufpause für Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang aus. Verzichten muss der Titelverteidiger auf Ömer Toprak, der noch an einer Oberschenkelzerrung laboriert. Abwehrchef Sokratis hingegen ist nach abgesessener Sperre wieder dabei.