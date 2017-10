Der russische Formel-1-Fahrer Daniil Kwjat muss sein Cockpit beim Rennstall Toro Rosso für das Rennen am Sonntag in Mexiko-Stadt räumen. Wie die Scuderia am Montag mitteilte, werden der Franzose Pierre Gasly und der Neuseeländer Brendon Hartley beim drittletzten Saisonrennen eingesetzt. Gasly hatte beim Grand Prix der USA am Sonntag in Austin gefehlt, weil er in der japanischen Super-Formula-Meisterschaft antreten wollte. Dort hatte Gasly als Zweitplatzierter in der Gesamtwertung noch Titelchancen. Das Rennen musste jedoch wegen einer Taifun-Warnung abgesagt werden.