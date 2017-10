Die Fans des italienischen Fußball- Erstligisten Lazio Rom sind zum wiederholten Mal in den Fokus der Polizei geraten. Nach dem 3:0 (2:0)-Sieg am Sonntag gegen Cagliari Calcio wurden Klebebilder mit antisemitischen Slogans, auf denen Anne Frank in einem Trikot des Stadtrivalen AS Rom zu sehen ist, am Olympiastadion in Rom entdeckt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Die berüchtigte Curva Nord war nach rassistischen Gesängen der Lazio-Fans leer geblieben. Auch gegen Udinese Calcio bleibt die Fankurve gesperrt. Die Klebebilder lösten heftigen Protest der jüdischen Gemeinschaft in Rom aus.