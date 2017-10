Die deutschen Fußballerinnen haben ihr viertes Qualifikationsspiel für die WM 2019 erwartungsgemäß hoch gewonnen. Gegen Außenseiter Färöer setzte sich die DFB-Auswahl in Großaspach mit 11:0 (6:0) durch und eroberte mit dem dritten Sieg die Tabellenführung in der Gruppe 5 zurück. Alexandra Popp (12./45.+1), Tabea Kemme (15./27.), Babett Peter (30.) und Kathrin Hendrich (33.) trafen vor der Pause. Lina Magull (48.) und Hasret Kayikci (63./75./83./89.) waren in den zweiten 45 Minuten erfolgreich. Am Abend kam Island nur zu einem 1:1 (1:0) in Tschechien.