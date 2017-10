Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat in der Champions League im vierten Spiel den dritten Sieg eingefahren. Gegen das litauische Spitzenteam Neptunas Klaipeda gab es ein 95:83 (50:30). Nach zwei Siegen zum Start in der Gruppe B bleibt das 72:82 bei Titelverteidiger Iberostar Teneriffa von vergangener Woche die bislang einzige Niederlage der Ludwigsburger. Nächster Gegner in der Champions League ist am 1.November BC Ventspils. Vor dem Spiel in Lettland muss das Team von Trainer John Patrick in der Bundesliga in Jena antreten.